Policija sporočila pretresljive podrobnosti o smrti 53-letnika (FOTO)

Iskanje pogrešanega 53-letnika iz Avstrije se je v torek žal končalo tragično. Policija je dan kasneje sporočila podrobnosti nesreče. Ugotovili so, da se je pogrešani avstrijski državljan v ponedeljek okoli 10. ure z osebnim avtomobilom odpeljal po cesti Strmec–Mangartsko sedlo na območje Mangarta. Njegovo vozilo je bilo v torek ob 10. uri najdeno pred zadnjim predorom pred Mangartskim sedlom.

Iskalna akcija. FOTO: Policija

Ob 12. uri je na območju Mangarta stekla iskalna akcija pod vodstvom Policijske postaje Bovec, pri iskanju pogrešanega pa so se bovškim policistom in pripadniku gorske policijske enote PU Nova Gorica na izjemno zahtevnem terenu in v neugodnih vremenskih razmerah pridružili tudi gorski reševalci GRS Bovec. Aktiviran je bil tudi helikopter Letalske policijske enote.

Ob 13.30 je bil na snežišču v vpadnici pod vstopom v slovensko planinsko smer na nadmorski višini okoli 2150 metrov nadmorske višine (pod zahodno mangartsko steno) najden moški, ki ni kazal znakov življenja. Na njegovem telesu so bile vidne večje telesne poškodbe. Iz helikopterja Letalske policijske enote ga je opazila posadka, locirali so ga tudi gorski reševalci GRS Bovec.

Po dosedanjih ugotovitvah se je nesreča zgodila predvidoma med hojo, in sicer zaradi zdrsa. Snežišče na omenjenem območju je na posameznih delih pod snežno povrhnjico poledenelo. V nadaljnjem postopku identifikacije je bila ugotovljena in potrjena identiteta; izkazalo se je, da gre za pogrešanega 53-letnega državljana Avstrije.

