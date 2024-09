Policija sporočila podrobnosti hude nesreče, ki se je končala s smrtjo

V soboto ob 17.10 se je na regionalni cesti pri naselju Kubed v Mestni občini Koper zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla, so sporočili iz policijske uprave Koper. Na kraju nesreče so bili tudi gasilci in reševalci, cesta pa je bila dlje časa zaprta za ves promet.

Generalna policijska uprava poroča, da je se je prometna nesreča zgodila, ko je 19-letni voznik vozil iz smeri Kubeda proti Rižani. V desnem ovinku je trčil v osebno vozilo, ki ga je pravilno po svojem smernem vozišču iz nasprotne smeri pripeljal 55-letni voznik. Ta je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.