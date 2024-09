V prometni nesreči med Rižano in Kubedom ena oseba umrla, tri pa so poškodovane

Ob 17.10 uri je bil Operativno komunikacijski center PU Koper obveščen o prometni nesreči na cesti med Rižano in Kubedom, v kateri je po prvih informacijah ena oseba umrla, tri osebe pa so telesno poškodovane.

Cesta je do nadaljnjega zaprta, promet se ureja preko lokalnih cest. Poleg policisdtov, gasilcev in reševalcev sta na kraj odšli tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka. Več informacij sledi.