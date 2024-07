Policija sporočila: Ob 4.13 smo bili obveščeni o napadu na bankomat

V nedeljo ob 4.13 smo bili obveščeni o napadu na bančni avtomat v naselju Kanal v občini Kanal ob Soči, so sporočili iz PU Nova GOrica. Po prvih zbranih podatkih so neznani storilci vstopili v objekt v središču omenjenega naselja in napadli bančni avtomat z notranje strani. Storilci so bili na kraju kmalu zatem zaloteni s strani oškodovancev in so s kraja pobegnili.

Storilcev še niso našli

Policisti in kriminalisti PU Nova Gorica so takoj po prejetem obvestilu pričeli z aktivnostmi tako na kraju samem kot tudi v širši okolici. Storilci kaznivega dejanja so se s kraja z osebnim vozilom odpeljali v smeri Zgornjega Posočja, nato pa se je za njimi izgubila vsakršna sled. Kljub številnim izvedenim aktivnostim policije neznani storilci še niso bili izsledeni.

O varnostnem dogodku smo obvestili pravosodne organe, okoliščine kaznivega dejanja Policija še preiskuje. Obenem pozivajo vse morebitne očividce oziroma vse, ki bi lahko Policiji nudili koristne informacije o tem varnostnem dogodku, da nemudoma pokličejo policiste najbližje policijske postaje oziroma pokličejo na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.