Policija razkrinkala moškega, ki je z naboji grozil Janši in drugim: ne boste verjeli, kaj je storil

Policija je uspešno izsledila pošiljatelja grozilnih pisemskih pošiljk visokim političnim predstavnikom, sporočajo z generalne uprave policije. Storilec je v času od 19. do 20. oktobra 2021 poslal devet pisemskih pošiljk z grozilno vsebino, in sicer trem poslancem državnega zbora RS (eden od teh je pisemsko pošiljko prejel dvakrat), trem ministrom in predsedniku vlade RS ter eni poslanski skupini. Kot smo poročali pred časom, naj bi bil storilec T. G. iz Celja.

V vsaki pisemski pošiljki se je nahajal vojaški naboj kalibra 7,62 mm. V šestih pisemskih pošiljkah so bili poleg naboja tudi listi A4-formata z različnimi grozilnimi vsebinami in dodanimi fotografijami, na katerih so bili čez nekatere obraze narisani križi, ki ponazarjajo tarčo. Vse pisemske pošiljke so bile poslane z ljubljanskega območja.

Januarja udaril še enkrat

Štirje prejemniki pisemskih pošiljk so podali predloge za pregon, medtem ko trije prejemniki predloga za pregon niso podali. Delovna skupina je skladno s kriminalistično taktiko in metodiko dela intenzivno zbirala obvestila in izvajala druge kriminalistično tehnične postopke zavarovanja sledov, v obdelavo katerih je bi vključen tudi nacionalni forenzični laboratorij.

Storilec je nato 11. januarja 2022 poslal še 41 pisemskih pošiljk z grozilno vsebino. Pisemske pošiljke so bile poslane predsedniku vlade, predsedniku državnega zbora, trem ministrom, dvema državnima sekretarjema in 34 poslancem. Pet prejemnikov je bilo istih kot pri prvem sklopu grozilnih pisemskih pošiljk. V pisemskih pošiljkah se je nahajala grozilna vsebina: »Vemo kje živite«. Zraven so bili narisani naboj in vislice. Večina prejemnikov se je počutila ogroženo in prestrašeno. Vse pisemske pošiljke so bile naslovnikom poslane s Pošte Vransko.

Odvzeli bris ustne sluznice in prstne odtise

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije celjske policijske uprave so uspešno kriminalistično tehnično zavarovali vseh 41 pisemskih pošiljk in jih posredovali v nadaljnjo forenzično preiskavo v nacionalni forenzični laboratorij. V sklopu kriminalistične preiskave so identificirali morebitnega storilca. Osebi so odvzeli bris ustne sluznice in prstne odtise. V forenzični preiskavi nacionalnega forenzičnega laboratorija se je ugotovilo, da je tako pisemske pošiljke iz oktobra 2021 kot tudi iz januarja 2022 poslala ista oseba.

V nadaljevanju je bila v začetku februarja 2022 na podlagi odredbe sodišča v Celju opravljena preiskava prostorov in vozila, ki jih uporablja osumljena oseba. Pri tem so kriminalisti našli in zasegli več različnih predmetov. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj grožnje je bila na okrožno državno tožilstvo v Celju podana kazenska ovadba za trideset kaznivih dejanj, na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani pa poročilo v dopolnitev že prej podanih kazenskih ovadb za sedem kaznivih dejanj.

Podal tudi krivo ovadbo, grozi mu zaporna kazen

S kriminalistično preiskavo je bilo tudi ugotovljeno, da je oseba, ki je utemeljeno osumljena storitve kaznivih dejanj, hkrati ena izmed oseb, ki je predhodno podala predlog za pregon kaznivega dejanja grožnje kot oškodovanec. Oseba sicer ni bila prejemnica pisemske pošiljke, ampak se je prepoznala na eni izmed slik, ki so bile priložene pisemskim pošiljkam z grozilno vsebino. Za to osebo je bila podana tudi kazenska ovadba za kaznivo dejanje krive ovadbe. Za kaznivo dejanje grožnje je predpisana denarna kazen ali kazen zapora do enega leta, za kaznivo dejanje krive ovadbe pa je predpisana zaporna kazen do dveh let.