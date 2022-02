Jelinčič v šoku: Ne morem razumeti, kaj je temu človeku

Policija naj bi izsledila moškega, ki je slovenskim politikom, predvsem iz vrst vlade in koalicije, na dom pošiljal pisma z grozilno vsebino. Nekateri koalicijski poslanci so januarja namreč dobili pismo, v katerem je pisalo »Vemo, kje živite«, poleg pa so bile narisane tudi vislice.

Kot neuradno poroča Siol, naj bi omenjena pisma pošiljal T. G. iz Celja. Ta je povezan s stranko SNS ter z Združenjem policistov Slovenije, čeprav naj ne bi šlo za policista. Zmago Jelinčič Plemeniti je dejal, da je ob tem razkritju šokiran. »Ne vem, kaj je to, totalna norija. Ne morem razumeti, kaj je temu človeku, da je šel to naredit,« je dejal za 24ur zvečer in dodal, da se sprašuje, ali mu je morda kdo to naročil.

SNS ga je takoj izključila iz stranke

Dopoldne so se uradno odzvali tudi v Slovenski nacionalni stranki: »Šokirani smo in zgroženi nad dejanjem našega člana, za kar smo izvedeli iz medijev. Takšna ekscesna dejanja najostreje obsojamo in sodimo, da ne gredo v okvir demokratičnega političnega udejstvovanja v državi.« Trdijo, da je bil njihov član, ne pa desna roka predsednika ali član organov stranke.

»Pričakujemo seveda uradno obvestilo o dogodku in sankcioniranju gospoda, ki mu je z včerajšnjim datumom, torej z 2. februarjem 2022, prenehalo članstvo v Slovenski nacionalni stranki. Do uradnega seznanjenja z zadevo in pojasnili ne bomo dajali drugih izjav,« so še zapisali.

Grozil tudi Jelinčiču?

Predsednik vlade Janez Janša ter podpredsednik vlade in obrambni minister Matej Tonin, predsednik SNS Zmago Jelinčič in drugi so oktobra na domače naslove prejeli ovojnice, v katerih so bile grožnje s smrtjo ter tudi strelski naboji. Portal 24ur poroča, da naj bi Celjan stal tudi za temi dejanji.

Na dogajanje se je že odzval tudi notranji minister Aleš Hojs, ki je pohvalil delo policije. Kot je zapisal na twitterju, je to dokaz, da dela strokovno in nepolitično.