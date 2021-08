Policija razkrila podrobnosti tragične nesreče pri Komendi

V sredo ob 18.25 se je na lokalni cesti v naselju Klanec v občini Komenda zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrla 78-letna voznica, poroča generalna uprava policije.Voznica je vozila osebni avtomobil po lokalni cesti v naselju Klanec, iz smeri Lahovč proti Komendi. Na začetku naselja je z vozilom zapeljala z vozišča na travnik in s sprednjo stranjo vozila trčila v skladovnico drv. Umrla je na kraju nesreče.Gasilci PGD Moste in Kamnik so kraj dogodka zavarovali in razsvetlili, nudili pomoč reševalcem iz Kamnika pri oživljanju voznice in pomoč policiji pri preiskavi nesreče, usmerjali promet, izvlekli vozilo na cesto ter počistili kraj trčenja.