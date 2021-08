Voznica zapeljala s ceste in trčila v drva, gasilci in reševalci so jo oživljali

Okoli 18.30 je osebno vozilo zapeljalo s ceste ter trčilo v zložena drva v naselju Klanec v občini Komenda, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci PGD Moste in Kamnik so kraj dogodka zavarovali in razsvetlili, nudili pomoč reševalcem iz Kamnika pri oživljanju voznice in pomoč policiji pri preiskavi nesreče, usmerjali promet, izvlekli vozilo na cesto ter počistili kraj nesreče.

