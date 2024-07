Policija prosi za pomoč: voznik trčil v rešilca in pobegnil

V sredo ob 10.34 so bili novogoriški policisti s strani voznika reševalnega vozila obveščeni o prometni nesreči s pobegom, ki se je v jutranjih urah zgodila na glavni cesti v bližini naselja Dolenja Trebuša na Tolminskem.

Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 24-letni voznik reševalnega vozila, ki je prevažal tri potnike, včeraj ob 8.15 uri peljal iz Slapa Tolmina v smeri Dolenje Trebuše.

Ko je pripeljal do desnega nepreglednega ovinka, mu je v nasprotni smeri, po sredini vozišča, pripeljal zaenkrat še neznani voznik tovornega vozila, črne barve s prikolico z modro cerado. Pri umikanju tovornemu vozilu se je voznik reševalnega vozila sunkovito zaustavil, voznik tovornega vozila pa je vožnjo nadaljeval in pri tem s srednjim levim delom prikolice in cerade podrsal po levem vzvratnem ogledalu reševalnega vozila in ga zaprl.

Pri umikanju in zaviranju tovornemu vozilu je potnica v reševalnem vozilu utrpela poškodbo kolena. Voznik tovornega vozila se na kraju nezgode ni ustavil in je s kraja odpeljal naprej ne da bi drugemu udeležencu prometne nesreče nudil svoje podatke oziroma o tem obvestil policijo. Tolminski policisti nadaljujejo z aktivnostmi za izsleditev pobeglega voznika tovornega vozila.