Policija prijela storilca, ki naj bi s pištolo grozil zaposlenemu

30. avgusta lani so bili celjski policisti obveščeni o ropu pošte na Teharjah, ko je takrat neznani zamaskiran storilec, vstopil v prostore pošte in zaposlenemu zagrozil s pištolo ter zahteval denar. Ko mu je zaposleni izročil gotovino, in sicer dobrih 800 €, je prostore pošte zapustil.

Z zbiranjem obvestil in ostalimi preiskovalnimi dejanji smo ugotovili, da je ropa pošte osumljen 33-letni moški doma z območja Celja, ki so mu prejšnji teden odvzeli prostost. »33-letnika, ki ga so sedaj še nismo obravnavali zaradi tovrstnih kaznivih dejanj, bomo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja rop, po 206. členu Kazenskega zakonika – 1, za kar mu grozi zaporna kazen od enega do desetih let,« še sporočajo s celjske policijske uprave.