Policija preverja streljanje v Škofji Loki

V Škofji Loki so v sredo zvečer prijavili prepir med osebami in streljanje na javnem kraju. Do zdaj ni bilo ugotovljeno, da bi bil kdo poškodovan



Policisti izvajajo aktivnosti za razjasnitev dogodka in zbirajo obvestila o vpletenih osebah. Več informacij bodo lahko posredovali po zaključenih aktivnostih, poroča PU Kranj.

Pretepaško razpoloženi

Gorenjski policisti imajo tudi sicer zadnje dni polne roke dela s prepiri in napadi. Kot so sporočili s PU Kranj, so v sredo na pristojno okrožno sodišče privedli moškega, ki je v torek na javnem kraju brez povoda napadel znanca in ga poškodoval po različnih delih telesa. Moškega, ki ga sumijo kaznivega dejanja zoper življenje in telo, so v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi nasilnih dejanj. Tako so ugotovili elemente ponovitvene nevarnosti in osumljenca pridržali, pristojno sodišče pa mu je odredilo pripor.



V sredo so na območju Kranja obravnavali še enega moškega, ki je občana izzival k pretepu. Ob prihodu policije je skušal pobegniti, policisti pa so ga prijeli in pridržali. Obravnavajo ga zaradi kršitve javnega reda in odklona preizkusa alkoholiziranosti po vožnji s kolesom.



Jeseniški policisti medtem obravnavajo moškega, ki se je v gostinskem obratu nasilno vedel do občana ter kršil javni red in mir. Pri njem preverjajo tudi elemente kršitve predpisov o zaščiti živali zaradi spuščenega psa. V dogodku sicer ni bil nihče poškodovan.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: