Policija na Tominškovi ulici: šlo je za mednarodno akcijo

»V ponedeljek zvečer je bila v Nadgorici na Tominškovi ulici policijska racija. Na kraju je bilo pet maric in policijski pes. Našli so večjo količino trave. Videl sem odprta garažna vrata, kjer je bilo polno trave, poleg tega zunaj veliko polnih vreč trave,« je zapisal bralec.

Kaj se je dogajalo smo preverili tudi na policiji, kjer so nam pojasnili, da gorenjski kriminalisti s pomočjo kriminalistov in policistov drugih policijskih enot ter v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi, od ponedeljka opravljajo obsežnejša preiskovalna dejanja na območju Slovenije in Avstrije. »Preiskave se opravljajo na podlagi odredbe pristojnega sodišča zaradi sumov organizirane kriminalitete s področja prepovedanih drog in nelegalnega orožja.«