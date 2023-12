Pohodnik umrl v Koči na Starem Ljubelju, oživljanje izvajali tam prisotni

Pisali smo, da so tržiški policisti bili včeraj okoli 10.20 obveščeni o 63-letnem pohodniku, ki se je v Koči na Starem Ljubelju . Po podatkih policije je zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja zgrudil in na kraju umrl.

»Na kraju so temeljne postopke oživljanja izvajali tam prisotni, v nadaljevanju pa tudi gorski reševalci GRS Tržič in posadka združene ekipe HNMP-GRZS, ki je osebo s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v dolino. Policisti so dogodek ustrezno zadokumentirali,« so sporočili javnosti s PU Kranj.

Eno reševanje v gorah

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 119 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 42: šest s področja kriminalitete, od tega eden o poskusu vloma in eden o tatvini; 15 s področja prometne varnosti, od tega šest o prometni nesreči z materialno škodo; devet s področja javnega reda in miru, od tega trije o kršitvi na javnem kraju in dva o kršitvi v zasebnem prostoru; šest o dogodkih, od tega eden o reševanju v gorah in eden o povoženi divjadi.