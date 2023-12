Pohodnika v koči obšla slabost, truplo odpeljal helikopter

Ob 10.03 je v koči na starem Ljubelju, občina Tržič, pohodnika obšla slabost. Prisotne osebe na kraju dogodka so mu nudile temeljne postopke oživljanja.

Posredovali so reševalci GRS Tržič, združena ekipa HNMP-GRSZ Brnik in helikopter SV. Nadaljnje oživljanje ni bilo uspešno, oseba je preminula. Helikopter jo je prepeljal v dolino, kjer so jo prevzeli reševalci NMP Tržič, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.