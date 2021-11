Pogrešana je 12-letnica iz Ljubljane

Svojci so policijsko postajo Ljubljana Moste obvestili, da pogrešajo 12-letno Kyaro Žigolić iz Ljubljane. Visoka je približno 155 centimetrov, suhe postave, dolgih temnih rjavih las in rjavih oči. Nosi očala. Nazadnje so jo videli v petek zvečer v Mostah. Bila je v črnem puloverju s kapuco in svetlih jeans hlačah ter v temnih športnih čevljih.

Vsi, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, naj to sporočijo na najbližjo policijsko postajo, policijsko postajo Ljubljana Moste na številko (01) 586 76 00, interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200, so zapisali na Policijski upravi Ljubljana.