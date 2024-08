Pogrešan je Franc, ki uporablja slušni aparat in rahlo šepa. Ste ga videli?

Policija išče 71-letnega Franca Knapiča iz Podlubnika v občini Škofja Loka. Nazadnje so ga videli v soboto okoli 14. ure v bližini v bližini naslova Bukov vrh 20, Škofja Loka. Visok je okoli 180 centimetrov, ima brke, oblečen je bil v rumeno majico s kratkimi rokavi, zelene kratke hlače in črne superge, pri hoji rahlo šepa.

Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Kranj, so bili o pogrešani osebi obveščeni v soboto okoli 19. ure. Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov, ima temne brke, oblečen je bil v rumeno majico s kratkimi rokavi, zelene kratke hlače in obut v črne superge. Uporablja slušni aparat, pri hoji rahlo šepa.

Ker ga z dosedanjimi ukrepi niso našli, policija javnost prosi za informacije. Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka na 04 502 37 00 oz. pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.