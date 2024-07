Poglejte, kako so v Lendavi prijeli Hrvata: ustavile so ga šele lisice (FOTO)

Čeprav se je danes tudi na skrajnjem severovzhodu države, na lendavskem območju, ozračje zelo ohladilo, saj se je temperatura v primerjavi s prejšnjimi dnevi skoraj prepolovila, je v skrajnjem vzhodnem slovenskem mestu, malo po poldnevu znova bilo zelo vroče.

Žalostno predstavo je na Tomšičevi ulici v Lendavi uprizoril 23-letni hrvaški državljan, katerega so ustavile šele policijske »lisice« na rokah in nogah. Prebivalci Tomšičeve ulice in tudi drugi mimoidoči so sicer najprej bili priča razgrajanju, že čez nekaj trenutkov pa pravi policijski akciji. Mladenič, naj bi, neuradno, pod vplivom različnih substanc po vrnitvi iz enega izmed glasbenih festivalov le streljaj od slovenske meje na Hrvaškem, pričel razgrajati. Hrvat se je nato v Lendavo odpravil po povabilu, in sicer šlo naj bi za zasebno zabavo po vrnitvi iz glasbenega festivala (t.i. afterparty).

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

Ta naj bi, po neuradnih informacijah zaradi zaužitja različnih substanc izgubil nadzor nad seboj in pričel razgrajati – najprej v stanovanju, za tem pa je stanovanje zapustil in z razgrajanjem nadaljeval še pred stanovanjskim blokom, v katerem je slednji bil zgolj kot povabljenec. Neuradno naj bi med svojim »vzornim« pohodom poškodoval še nekaj avtomobilov. Ker ga ob njemu prisotni ljudje niso uspeli umiriti, so na pomoč poklicali policijo. Možje v modrem so ga naposled vendarle obvladali in to kar na cestišču pred stanovanjskim blokom, ga vklenili ter najbrž odpeljali v pridržanje. Mlajšemu moškemu so tako "lisice" nadeli na roke in noge, v tem trenutku pa o svojem nespametnem početju verjetno razmišlja v prostorih lendavske policijske postaje.

»Operativno komunikacijski center PU Murska Sobota je bil danes ob 12.25 uri obveščen, da v Lendavi neznanec krši javni red in mir in se do ljudi nedostojno vede. Ugotovljeno, da je javni red in mir kršil 23-letni državljan Hrvaške, ki se je v vinjenem stanju nedostojno vedel na javnem kraju in nato poškodoval še osebno vozilo oškodovanca s tem, da je v vrata vozila brcal (materialna škoda okrog 500 EUR).

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

Ker se kljub opozorilom policistov ni pomiril je bilo zanj odrejeno pridržanje do streznitve. Obveščen je bil okrožni državni tožilec, ki je podal usmeritve, da se na pristojno Okrožno državno tožilstvo poda kazenska ovadba, zaradi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Prav tako mu je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru,« so potrdili na PU Murska Sobota.