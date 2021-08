Poglejte, kaj vse vozijo po slovenskih cestah (FOTO)

Preverjali pravilnost nalaganja tovora in preobremenjenost

Tovornjak so odpeljali na izredni tehnični pregled. FOTO: PU Koper

Znani so rezultati akcije Truck & Bus, namenjene večji varnosti voznikov tovornih vozil in avtobusov, v okviru katere so policisti pretekli teden po vsej Sloveniji izvajali nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi. Med 19. in 25. julijem so na slovenskih cestah preverili 5.678 voznikov tovornih vozil in 366 voznikov avtobusov. Pri tem so ugotovili 698 kršitev cestnoprometnih predpisov pri voznikih tovornih vozil in 17 kršitev pri voznikih avtobusov.Najpogostejše kršitve so bile povezane z neuporabo varnostnega pasu, s prekoračitvijo hitrosti, preobremenjenostjo vozila in z nepravilno zavarovanim tovorom. Nadzor tovornih vozil so izvajali s preusmeritvijo tovornih vozil na kontrolne točke na avtocestah, nadzori avtobusov pa so potekali na avtobusnih postajališčih pa tudi na avtocestah in hitrih cestah.Pri voznikih tovornjakov in avtobusov so ugotavljali kršitve prometnih pravil, predvsem predpisov o času trajanja vožnje, obveznih počitkov in odmorov voznikov, odkrivali manipulacije z zapisovalnimi napravami (tahografi) in preverjali tehnično brezhibnost vozil. Posebno pozornost so namenili tudi pravilnemu nalaganju in pritrditvi tovora ter preobremenjenosti vozil.Policisti prometne policije Koper so 19. julija 2021 na počivališču Studenec pri Postojni ustavili voznika skupine vozil, sestavljene iz sedlastega vlačilca s pripetim polpriklopnikom za prevoz ladijskih zabojnikov. Pri pregledu tehnične brezhibnosti vozila so odkrili več napak na podvozju, zavorah in svetlobni opremi polpriklopnika. Z vozila sta bili demontirani prvi dve osi polpriklopnika, pri čemer vozilo za to spremembo ni imelo certifikata. Policisti so zato odredili izredni tehnični pregled vozila, kjer so ugotovili še druge kritične napake na zavorah, konstrukciji, svetlobni opremi in napravi za spajanje priklopnega vozila z vlečnim. Tovorno vozilo so izločili iz prometa, vozniku izdali globe v višini 500 evrov, za podjetje pa uvedli hitri postopek.