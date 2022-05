Podiral drevo, umrl na kraju nesreče

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje se je ob 12.49 pri naselju Dobrina, občina Žetale, v gozdu pri podiranju drevesa poškodoval občan. Na kraj so bili napoteni gasilci in reševalci. Poškodbe so bile tako hude, da je moški, navkljub nudeni prvi pomoči, umrl na kraju.

Kot so nam sporočili s PU Maribor gre za 69-letnega moškega. Po doslej zbranih informacijah je tuja krivda izključena.