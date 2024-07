Podali kazensko ovadbo zoper 52-letnika, ki je med drugim osumljen poslovne goljufije

S Policijske uprave Koper so sporočili, da so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper zaključili kriminalistično preiskavo in na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper 52-letnega državljana Italije, ki je bil direktor zdaj izbrisane gospodarske družbe iz Kopra.

Kot so zapisali, je navedeni osumljen storitve treh kaznivih dejanj, in sicer dveh kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin in kaznivega dejanja poslovne goljufije.

»Preiskava je razkrila, da je 52-letni direktor koprske družbe poslovno sodeloval z oškodovano ljubljansko družbo na način, da je slednja zanj izvajala storitve mednarodnega faktoringa. V letu 2019 je osumljenec oškodovani družbi poslal v odkup terjatev prek 60.000 evrov na podlagi izdanega računa družbi iz Belgije,« so zapisali iz omenjene policijske uprave.

In nadaljevali: »Oškodovana družba je koprsko družbo predfinancirala v višini te terjatve, zmanjšane za stroške storitve. Ker družba iz Belgije, ob zapadlosti računa, tega ni plačala, je oškodovana ljubljanska družba opravila poizvedbo in ugotovila, da terjatev do belgijske družbe ne obstaja, saj družba iz Belgije blaga iz spornega računa koprske družbe ni nikoli prejela.«

Osumljenec je priznal

52-letni osumljenec je priznal, da je z namenom lažnega prikaza obstoja terjatve izdal lažni račun koprske družbe, pa tudi druge poslovne listine, s čimer je prikazal, da je družba iz Belgije blago prejela in da bo ta račun tudi poravnala.

S PU Koper dodajajo, da je obljubil, da bo nastali dolg oškodovani družbi poravnal in kot garancijo zastavil tudi del svojega premičnega premoženja. Na začetku je dolg odplačeval, nato pa je prenehal plačevanje ter skril zastavljene premičnine ter tako družbi iz Ljubljane onemogočil poplačilo celotnega dolga in jo oškodoval za skoraj 16.000 evrov neplačanega dolga, so še zapisali.