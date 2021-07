Počilo na cestnem odseku, poškodovanih šest oseb

Včeraj ob 18.43 sta na cestnem odseku Drnovo–Veliki Podlog, občina Krško, trčili osebni vozili.



Poškodovalo se je šest oseb. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi ponesrečencev, policiji pri usmerjanju prometa ter vlečni službi pri odstranitvi vozil s cestišča. Z vpojnimi sredstvi so posuli razlite motorne tekočine in počistili cestišče.



Reševalci nujne medicinske pomoči iz Krškega so poškodovane osebe oskrbeli na kraju, dve pa prepeljali v brežiško bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.

