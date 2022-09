Po zamenjavi pacientov in smrti ovadba zoper vodstvo celjske bolnišnice

»Zaradi nenavadnih okoliščin in očitnih nedoslednosti, ki so se dogajale ob sprejemu in med zdravljenjem v celjski bolnišnici, bo Ministrstvo za zdravje zaradi objektivne odgovornosti in suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti zoper vodstvo celjske bolnišnice podalo ovadbo organom pregona,« so danes sporočili z ministrstva za zdravje, ki ga vodi Danijel Bešič Loredan. Gre za primer, ko je v Splošni bolnišnici Celje (SB Celje) prišlo do zamenjave pacientov, eden od njiju pa je umrl. Ministrstvo je zdaj prejelo prve izsledke izrednega notranjega nadzora v Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zidanem Mostu.

»V postopku izrednega notranjega nadzora je bilo ugotovljeno, da je bila reševalcema Zdravstvenega doma Sevnica predana vsa zdravstvena dokumentacija vsakega izmed stanovalcev v ločenih mapah z vsemi identifikacijskimi podatki in zdravstveno izkaznico. V oči pa bode dejstvo, da sta bila ob odhodu v bolnišnico oba stanovalca oblečena v svoja oblačila, na katerih so bile identifikacijske oznake s priimkom in začetnico imena stanovalca,« sporoča ministrstvo.

»Nenavadna okoliščina, ki bi lahko bila morda pomembna, če ne celo ključna, za razjasnitev izrednega dogodka v SB Celje, pa je, da je bil preživeli pacient ob vrnitvi v dom upokojencev oblečen v svoje hlače, ki so bile označene z njegovim pravim imenom, medtem ko se je vsa spremljajoča dokumentacija nanašala na drugega pacienta, prav tako je na roki imel zapestnico z napačnimi podatki oziroma podatki drugega pacienta.«

Sicer pa izredni notranji nadzor v Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zidanem Mostu ni pokazal na nobeno napako, nepravilnost ali pomanjkljivost, ki bi jo zagrešilo osebje Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu ob predaji reševalnemu prevozu, pred predajo ali po njej.