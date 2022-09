Grozljivka v celjski bolnišnici: svojce obvestili, da je umrl, nato pa šok

V Celju se je zgodil izredno nenavaden dogodek. Po informacijah Dela so v bolnišnici Celje svojce pacienta obvestili, da naj bi ta preminil, čeprav ni. Šlo naj bi za smrt starostnika. Iz nekega doma upokojencev naj bi na zdravljenje pripeljali dva starostnika, v bolnišnici pa naj bi zamenjali, kdo od njiju je umrl. Zadevo so ugotovili v domu starostnikov, ko se je eden od njiju vrnil v dom. Svojci domnevno umrlega, ki je bil v resnici še živ, pa naj bi že pripravili pogreb.

Ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je bilo danes zgodaj zjutraj obveščeno o izrednem dogodku v Splošni bolnišnici Celje. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in vršilec dolžnosti direktorja urada za nadzor, kakovost in investicije Aleš Šabeder se bosta dopoldne sestala z vodstvom bolnišnice in zahtevala pojasnila, so zapisali v sporočilu, s katerim so medije povabili na novinarsko konferenco, ki bo ob 13. uri.

Na celjski policijski upravi do nam potrdili, da so jih iz Splošne bolnišnice Celje obvestili o izrednem dogodku. V omenjenem primeru zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja nevestno delo v službi

