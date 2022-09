Neporavnani računi med Vindišarjem in ministrom? Tako odgovarja direktor celjske bolnišnice

Incident z zamenjavo pacientov v Splošni bolnišnici (SB) Celje buri slovensko javnost. V Tarči na RTV so razkrili nove podrobnosti dogajanja in okoliščine zamenjave dveh pacientov. V oddajo so povabili tudi ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, ki je prisotnost v torek potrdil, nato pa so iz njegovega kabineta sporočili, da ga v oddajo ne bo. V oddaji so gostili strokovnega direktorja SB Celje Franca Vindišarja in nekdanjega ministra za zdravje Sama Fakina.

Bešič Loredan je bil po razkritju kritičen in je zahteval odstop vodstva. Vindišar je po dogodku odstop ponudil, ni pa nepreklicno odstopil. Na vprašanje, zakaj ni nepreklicno odstopil je dejal, »da je dejstvo, da je do usodne menjave prišlo v SB Celje, odstop pa sem ponudil na zahtevo ministra 16 ur po tem, ko smo dobili prvo informacijo. Čutim se odgovornega toliko, ker je do zamenjave prišlo pri nas, a je treba pogledati celotno zgodbo, od doma do kremacije. Če se izkaže, da je bila napaka samo v Celju, bom takoj odstopil, tako tudi strokovni direktor.«

Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje. FOTO: Jure Eržen, Delo

Ker člani sveta bolnišnice niso sprejeli Vindišarjevega odstopa, je vlada zamenjala člana sveta bolnišnice na predlog ministrstva za zdravje. Tako je ministrski zbor danes razrešil Mitjo Pirmana, za preostanek mandata, do septembra 2025 pa v svet zavoda imenoval Tomaža Subotiča. Na tak način bodo skušali razrešiti Vindišarja še enkrat. Bešič Loredan je namreč prepričan, da je za zamenjavo kriva bolnišnica in da mora nositi posledice.

Na vprašanje voditeljice Erike Žnidaršič, ali imata Vindišar, ki je bil v prejšnji vladi državni sekretar na ministrstvu za zdravje, in aktualni minister za zdravje neporavnane račune iz preteklosti, je Vindišar odgovoril, da je res kot državni sekretar klical Bešiča Loredana, ko je ta še delal v šempetrski bolnišnici. Klical naj bi ga zato, ker ni dovolil, da bi se covidni oddelek razširil na ortopedski oddelek, na katerem je delal takrat minister Bešič Loredan.

V Tarči je spregovoril tudi izvedenec sodne medicin. Pojasnili so, da je mrliški oglednik na dan kremacije opravil pregled 58 umrlih. Ne spomni se, na kakšen način je opravil identifikacijo. Doktor Tomaž Zupanc je povedal, da je identifikacija z osebnim dokumentov ali mrliškim listom kritična, saj se pogosto zgodi, da se preminuli pogosto razlikujejo od osebe na fotografiji.

Fakin in direktor celjske bolnišnice sta bila kritična do potez aktualne vlade. Fakin je dejal, da dela po principu prejšnje in kadruje v bolnišnicah na način, ki je bil že viden. Meni, da spremembe v vodstvih ne bodo prinesle rešitev, temveč le populistične obljube. Kritičen je bil tudi do Danijela Bešiča Loredana. Pravi, da bi kot minister ukrepal drugače, da ne bi takoj po razkritju incidenta stopil pred kamere in tako napadel vodstva bolnišnice. Meni, da je zdaj ugled močno okrnjen in da ga bo težko popraviti.