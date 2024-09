Nesreče z jadralnimi padali na Tolminskem so vse pogostejše. V torek se je tam poškodoval 55-letni jadralni padalec, državljan Nemčije. Kmalu po vzletu je izgubil vzgon in strmoglavil na pobočje hriba.

Novogoriško policijsko upravo so o nesreči tujega jadralnega padalca obvestili ob 12.19. Ugotovljeno je bilo, da je vzletel na vzletišču za jadralne padalce Kobala nad Tolminom. Pri dviganju s padalom je kmalu po vzletu izgubil vzgon in strmoglavil na jugozahodni del pobočja hriba Kobilja glava na nadmorski višini 1215 metrov, približno 500 metrov od vzletišča.

Po padcu na tla je še nekaj metrov zdrsnil po strmem travnatem območju, nato pa se ustavil ob manjšem drevesu; tožil je za bolečinami (sum poškodbe hrbtenice). »S strani pristojne službe je bila aktivirana dežurna ekipa za helikoptersko reševanje v gorah z Brnika, da so poškodovanca na kraju oskrbeli in ga nato s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center v Ljubljano,« so dodali na novogoriški policijski upravi.

Avgusta se je v nesreči hudo poškodoval 68-letni nemški državljan, nekaj tednov kasneje pa se je smrtno ponesrečil še en jadralni padalec.