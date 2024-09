Iz stanovanja se je vil »sladkoben smrad«. Storilec naj bi truplo svoje mame »šprical z ustno vodo, da ne bi tako smrdelo«. Stanovanje je bilo, tako preiskovalci, umazano, zanemarjeno, razmetano, po njem se je širil vonj po gnilobi. Na tleh kovčki, vrečke s smetmi, vidne so bile tudi PVC-posode, v katerih so bile brizge z iglami. V dnevni sobi je bilo na kavču z odejo pokrito truplo 67-letne ženske. Vse to ni prizor iz kakšne hollywoodske srhljivke, ampak iz stanovanja v bloku groze sredi Kočevja. Danica, kot so jo klicali sosedje, uradno pa ji je bilo ime Nada, je bila po prepričanju tožilst...