Po trčenju avtomobila in tovornega vozila ena oseba končala v bolnišnici (FOTO)

Danes ob 7.13 sta na pomurski avtocesti med krajema Dolga vas in Turnišče v občini Lendava, trčili osebno in tovorno vozilo. V nesreči je bila poškodovana ena oseba. Gasilci IGE Lendava so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu poškodovane osebe, z vpojnim sredstvom posipali in očistili iztekle motorne tekočine ter odklopili akumulator na vozilu. Poškodovana oseba je bila prepeljana v SB Murska Sobota.

Od avtomobila ni ostalo veliko. FOTO: D.v.