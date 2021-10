Po trčenju avto prevrnilo na streho

Danes ob 5.28 sta v naselju Mali Slatnik, občina Novo mesto, trčila kombinirano vozilo in osebno vozilo, ki je zapeljalo s cestišča, se prevrnilo in obstalo na strehi. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj in odklopili akumulator. Poškodovanih v nesreči ni bilo, obveščene so bile pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.