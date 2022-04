Česa takšnega, kot se je zadnji dan pouka pred prvomajskimi počitnicami zgodilo v osnovni šoli v Žužemberku, na Dolenjskem ne pomnijo, sploh pa tako nezaslišanega dogodka ne bi umestili v majhno podeželsko šolo v Suhi krajini, ki jo obiskuje dobrih 300 znanja željnih otrok. Strel iz pištole, ki jo je v hram učenosti prinesel 14-letnik, je prestrašil in šokiral vse. A na srečo vrstniško postavljanje ni imelo hujših posledic, je pa dober opomin in opozorilo za vse, da se kaj takega ne bi nikoli več zgodilo. Policisti so zavarovali vhod v šolo. FOTO: Drago Perko V torek dopoldne, bil je odmor...