Po Sloveniji preiskovali sumljivo nabavo medicinskega materiala

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so v sredo na območju Celja, Kranja in Ljubljane izvedli več hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih, pri štirih fizičnih in treh pravnih osebah.

Preiskovali so sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1. Kaznivega dejanja v zvezi z nabavo specifičnega medicinskega materiala sta osumljeni dve fizični osebi. Protipravna premoženjska korist pridobljena s kaznivim dejanjem znaša cca. 400.000,00 EUR. Pridržan ni bil nihče, so sporočili s policije.

Dodali so, da je pri izvajanju hišnih preiskav sodelovalo 31 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo RS. Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana kazen zapora od enega do osmih let.