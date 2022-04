Iz Evropskega policijskega urada Europol sporočajo, da še vedno iščejo enega od akterjev največjega ropa v zgodovini Slovenije: »Imejte v mislih, da je Radomir Cvijanović lahko nevaren in oborožen. Prav tako obstaja možnost, da je z operacijo spremenil svoj videz.« Zvezana ležala 7 ur in 15 minut Slovenski in bosanski državljan z vzdevkom Rale naj bi pred izginotjem živel v naselju Vaše pri Medvodah. Ko je postajalo vroče zaradi napredovale preiskave ropa sefov banke SKB, pa je izpuhtel v neznano. Za njim je razpisana mednarodna tiralica in so jo torej europolovci zdaj dopolnili ...