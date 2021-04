Po ropu ji je dal vrtnico tako kot Arkan

Hrvati hočejo Romana Stunkovića, Slovenca z Velikega Obreža pri Dobovi, ki naj bi kar dvakrat ropal čez mejo, od katere ga loči le kilometer in pol zračne linije. Od spektakularnega oboroženega ropa zlatarne Moro & Kunst v zagrebški poslovni stavbi Eurotower so minila že štiri leta, sedem mesecev pozneje pa naj bi bil prav Stunković eden od dveh roparjev, ki sta oropala še zagrebško trgovino z dragimi urami v trgovskem centru City Center One West. A Stunković kljub hudim obtožbam in visoki kazni, ki mu grozi, še vedno ni stopil pred tamkajšnjo roko pravice. Razlog? Slovenci ga ne damo! Pra...