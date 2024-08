Po prometni nesreči 27- in 24-letnik ležala poleg vozila

V soboto ob 23.45 so policisti prejeli obvestilo o prometni nesreči III. kategorije na cesti Slap ob Idrijci – Šentviška Gora, blizu naselja Roče v občini Tolmin.

Ko so gasilci prispeli na kraj, sta oba udeleženca prometne nesreče, stara 27 in 24 let, ležala poleg avtomobila. Po prvih zbranih ugotovitvah je avtomobil domnevno vozil 27-letni voznik s Slapa ob Idrijci proti Šentviški Gori in na ravnem delu ceste iz za zdaj še neznanega vzroka zapeljal najprej na makadamsko izogibališče ob desni strani vozišča in po približno desetih metrih vožnje po makadamu zapeljal desno izven vozišča po bregu navzdol, kjer se je po približno 30 metrih vozilo ustavilo na nedostopnem terenu v grmovju in drevesih.

Odpeljan v zdravstveni dom

Kasneje so na kraju poleg policistov PP Tolmin in gasilcev posredovali tudi reševalci NMP ZD Tolmin, ki so oba poškodovanca z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

Gasilci so vozilo izvlekli iz pobočja ob cesto. O nesreči s telesnimi poškodbami smo obvestili tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici). Okoliščine prometne nesreče policisti PP Tolmin še preiskujejo.