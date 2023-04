Po plazu v Mojstrovki: kdo bo prevzel odgovornost za nesrečo?

Po Sloveniji še vedno močno odmeva skorajšnja tragedija sedmih planincev, ki so na velikonočno nedeljo kljub neprimernemu vremenu in snežnim razmeram vstopili v Župančičevo grapo v Mali Mojstrovki, kjer jih je odnesel plaz oziroma velika ledena gmota odlomljene opasti. Medtem ko sta se vodja ture in eden od udeležencev padajočemu snegu izognila, je preostalih pet odneslo po grapi navzdol. Pri tem so imeli velikansko srečo, da jih sneg ni zasul, saj bi v tem primeru verjetno govorili o smrtnih žrtvah. Zasuti v snegu imajo namreč le malo časa, da ne podležejo zaradi mraza in pomanjkanja zraka in pogosto je pomoč reševalcev za njih prepozna.

Pri tej nesreči je poleg tega, da so bili v njej huje poškodovani kar trije ljudje, še več prahu dvignilo skrb vzbujajoče dejstvo, da je skupino pohodnikov v alpinistično smer in v neprimernih vremenskih in snežnih razmerah za plačilo 70 evrov vodilo Športno društvo Jeti iz Škofje Loke, ki za vodenje takšne ture sploh nima ustrezne licence.

Športno društvo Jeti, zimska tura FOTO: Tina Horvat Tina Horvat

Take ture lahko vodijo le gorski vodniki

Komercialne vodene vzpone na zahtevne gorske ture, med katere sodi seveda tudi alpinistična smer Župančičeva grapa, namreč lahko vodijo le najbolj kvalificirani vodniki, to pa so gorski vodniki Združenja gorskih vodnikov Slovenije ZGVS z mednarodno licenco IFMGA. Vsi drugi, pa naj gre za planinske vodnike Združenja planinskih vodnikov Slovenije (ZPVS) z licenco UIMLA ali planinske vodnike Planinske zveze Slovenije (PZS) kategorije SD1 ali SD2, lahko izvajajo vodenje po manj zahtevnih terenih, kjer ni potrebe po uporabi vrvi.

Uradnih podatkov o tem, kako je potekal vzpon po Župančičevi grapi in ali so uporabljali vrvi in alpinistično varovanje še nimamo, saj policija okoliščine nesreče še preiskuje. Kot so sporočili z Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) je bil v skupini ponesrečenih tudi gorski reševalec, član GRZS, »vendar kot član skupine ni bil v vlogi gorskega reševalca, oziroma v kakršnikoli drugi vlogi, povezani z GRZS,« so zapisali v sporočilu.

Dodali so še, da so gorski reševalci, člani GRZS, usposobljeni za reševanje ponesrečenih v gorah, da pa ne preiskujejo vzrokov nesreč ali morebitne odgovornosti. »Gorski reševalci rešujemo ponesrečene v gorah in to opravljamo prostovoljno in brezplačno. Skladno z navodili Policije, ki natančno preiskuje vzroke, okoliščine in tudi odgovornosti včerajšnje nesreče, zaradi interesa policijske preiskave ne moremo komentirati morebitnih vzrokov in odgovornosti za nesrečo. Bomo pa na podlagi ugotovitev preiskave in temeljite analize nesreče tudi v Gorski reševalni zvezi Slovenije sprejeli ustrezne ukrepe,« so še dejali.

Voditi bi jih morali trije vodniki

Neuradno, a iz zanesljivih virov, smo vseeno izvedeli, da udeleženci ture med vzponom niso bili ne navezani niti niso imeli plezalnih pasov, ampak so bili opremljeni le za nezahteven zimski vzpon, torej so imeli dereze, cepine, čelade in plazovne trojčke. Kot nam pove vodja Združenja gorskih vodnikov Slovenije Peter Jeromel, glede na to, da uradnih podatkov o vzroku nesreče še ni, ne more komentirati samega dogajanja, da pa vse kaže na povsem neurejeno stanje, ko lahko komercialne vzpone v gore vodijo tudi posamezniki in društva brez ustreznih kvalifikacij.

Peter Jeromel, gorski vodnik, predsednik Združenja gorskih vodnikov Slovenije, ZGVS FOTO: Osebni Arhiv Osebni Arhiv

»V ZGVS imamo normative, da se lažje plezalne vzpone vodi v razmerju en vodnik na dva gosta, pri težjih plezalnih vzponih je razmerje ena proti ena, pri vodenju po ferati je en vodnik na štiri goste in pri vodeni turni smuki en vodnik na šest turnih smučarjev,« je dejal. Šest udeležencev velikonočne grozljivke bi torej morali na turi imeti navezane trije gorski vodniki.

Vse kaže, da je bila skupina v nedeljo izpostavljena veliki nevarnosti, saj so se vzpenjali globoko pod temi, zakonsko predpisanimi normativi. »Če bi jaz tako vodil turo kje v tujini, na primer v Franciji, in bi se zgodila takšna nesreča, bi me odpeljali naravnost v zapor, čeprav imam licenco,« nam pove eden od gorskih vodnikov, ki ni hotel biti imenovan.

Po nesreči s spleta umikajo podatke

Športno drušvo Jeti se na naše klice in sporočila niso odzvali. Smo pa poizvedeli o dejavnostih društva, ki ga vodi alpinist in alpinistični inštruktor Miha Hauptman, vodja nedeljske ture pa je bil po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih Juš Avguštin, tudi član Gorske reševalne službe (GRS) Radovljica. Ne eden in ne drug nista gorska vodnika z licenco, društvo pa se na spletu predstavlja kot pravi naslov za izobraževanja in avanture s področja gorništva in turnega smučanja. Nedeljska tura na Mojstrovko je predstavljena kot dragoceno nabiranje izkušenj.

Mala Mojstrovka FOTO: Grzs Grzs

»Z raznoliko inštruktorsko ekipo, v kateri so zbrani alpinisti, alpinistični inštruktorji, planinski vodniki, gorski reševalci in učitelji smučanja zagotavljamo kakovostno in celostno pokrivanje vseh vidikov gorniškega usposabljanja. Letno izvedemo več kot 20 različnih tečajev, na katerih za varno obiskovanje gora usposobimo preko 150 udeležencev,« je še v nedeljo pisalo na njihovi spletni strani, včeraj pa so besedilo umaknili.

Še vedno pa je na voljo za ogled objava, ki vabi na zimsko turo na Mojstrovko in vsebuje tudi ceno 70 evrov, kar nedvoumno kaže, da gre za plačani oziroma komercialni vzpon. Po nesreči pa so umaknili podatek, ki je bil na voljo pred nesrečo, da se bodo na Malo Mojstrovko povzpeli po Župančičevi ali Pripravniški grapi in potem z vrha Male Mojstrovke nadaljevali po grebenu preko Velike vse do Zadnje Mojstrovke.