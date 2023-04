Na Mali Mojstrovki plaz odnesel sedem oseb

Na Mali Mojstrovki se je zgodilo huda nesreča. Po naših prvih informacijah je snežni plaz odnesel več oseb. Po prvih podatkih smrtnih žrtev ni bilo, je pa več oseb huje poškodovanih. Uprava za zaščito in reševanje na spletni strani poroča, da se je gorska nesreča na območju Bovca zgodila ob 9.35 uri, policisti policijske postaje Bovec so bili o nesreči obveščeni ob 9.39 uri.

Po naših informacijah je reševalna akcija na območju Male Mojstrovke zelo zahtevna. Gorski reševalci štirih gorskih reševalnih postaj, in sicer Kranjske Gore, Mojstrane, Rateč in Bovca, skušajo čim prej na varno spraviti sedem oseb, med katerimi so vsaj tri težje poškodovane.

Reševanje poteka po klasični metodi, čeprav sta v pripravljenosti kar dva helikopterja, ki pa zaradi vremenskih razmer ne moreta poleteti. Polet jima preprečuje megla.

Kam so bili namenjeni gorniki, še ni jasno, saj je na tem območju več priljubljenih poti. Povsem mogoče je, da so šli z vrha Mojstrovke na Drevesnico ali po grapah do Vršiča.

Naše informacije o nesreči so potrdili tudi na PU Nova Gorica, kjer so med drugim povedali še, da aktivnosti še potekajo in da še nimajo podatkov o državljanstvu poškodovanih. Več podrobnosti bo znanih čez dan.