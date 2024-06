Deklica podlegla poškodbam po nesreči s štirikolesnikom

Direktorica OB Bjelovar Sanela Grbaš Bratković je za 24sata potrdila, da je deklica, ki je pred dnevi padla s štirikolesnika, umrla. Druga dva otroka, ki sta bila udeležena v isti nesreči, sta zunaj življenjske nevarnosti, a sta še vedno v bolnišnici.

Spomnimo, trije mladostniki na štirikolesniku, brez čelade in brez vozniškega dovoljenja, so zaradi prehitre vožnje v ovinku zapeljali na brežino. Pristala sta v jarku in zadela ob bližnji betonski most. Vozilo ki je registrirano kot traktor brez vozniškega dovoljenja, je vozila 13-letnica, ki je vozila še dva otroka.

Vsi so utrpeli hude poškodbe glave. Po nesreči so nesrečni deklici urgentno operirali glavo, zdravniki pa so se borili za njeno življenje. Na koncu je podlegla poškodbam.