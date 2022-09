Devet romskih sorodnic se je novembra lani podalo na Gorenjsko, menda, da bi obiskale romarsko središče in pomolile k brezjanski Mariji, ki milostno zdravi bolne, a sprevrglo se je v tatinski pohod. Dolenjke so po petih krajah ujeli policisti in pristale so v priporu. Zgodba pa je postala naravnost bizarna, ko jih je večina smela kmalu zapustiti ječo, saj so za prostost plačale mastne varščine, kakršnih si velika večina slovenskih smrtnikov ne bi mogla privoščiti. Kdo bi vedel, od kod jim denar, vse so namreč brez poklica, služb nimajo, so pa na seznamu prejemnikov socialne pomoči. In tudi zak...