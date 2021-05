Po mamici umrla še 13-mesečna hči

Že v četrtek smo v Slovenskih novicah podrobno poročali o tem, da se je v sredo zjutraj pri pokopališču v Nedelici, v občini Turnišče, zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla voznica osebnega avtomobila, 36-letna Elvisa Žemljič, posebno hude poškodbe pa je utrpela njena 13-mesečna hčerkica. Slednjo so nemudoma odpeljali v UKC Ljubljana, tam so zdravniki storili vse, da bi jo rešili. Žal pa so poškodbe bile prehude in v četrtek ob 14.25 je deklica umrla, o čemer so iz največje slovenske zdravstvene ustanove obvestili murskosoboške policiste. Že v sredo je v Dobrovniku zavladala žalost, ki j...