Po Koroškem mostu v Mariboru s kar 155 kilometri na uro

Mariborski policisti so v soboto zvečer med nadzorom hitrosti na Koroškem mostu, kjer je ta omejena na 70 kilometrov na uro, zalotili 31-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je vozil s hitrostjo kar 155 kilometrov na uro. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Zoper kršitelja so policisti na sodišče podali obdolžilni predlog, veliko prehitremu vozniku pa zdaj grozi 1200 evrov denarne kazni in 18 kazenskih točk.

Policisti znova pozivajo voznike, da spoštujejo cestnoprometne predpise, hitrost vožnje pa prilagodijo stanju ceste, prometnim razmeram in vozniškim sposobnostim. Prav neprilagojena hitrost je namreč najpogostejši vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami, poudarjajo. V sklopu poostrenih aktivnosti bodo v torek na območju celotne policijske uprave izvedli poostren nadzor prometa, s poudarkom na ugotavljanju kršitev predpisov zaradi motečih dejavnikov med vožnjo, med drugim uporabe telefonov med vožnjo. V prvih devetih mesecih so mariborski policisti ugotovili že 2584 tovrstnih kršitev, od katerih se je večina nanašala na nepravilno uporabo mobilnih telefonov med vožnjo. Delež takih kršitev je tako predstavljal kar 7,5 odstotka vseh ugotovljenih kršitev cestnoprometnih predpisov.

Ob tem so v nedeljo obravnavali še dva voznika, ki sta precej presegla dovoljeno hitrost vožnje na štajerski avtocesti. Voznika osebnih avtomobilov - eden ukrajinskih, drugi pa čeških registrskih označb, sta peljala s hitrostjo kar 192 kilometrov na uro, zato so obema izrekli denarno kazen.