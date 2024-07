Po hudih nesrečah na dolenjski avtocesti policija opozarja

V teh dneh sta se na dolenjski avtocesti zgodili dve hudi nesreči, v katerih sta voznika tovornega vozila povozila moška, ki sta ustavila avtomobil. V torek ob 17.44 so jih tako obvestili, da je pri Krški vasi v smeri od Obrežja proti Ljubljani voznik tovornega vozila trčil v voznika, ki je bil ob vozilu. Ugotovili so, da je 36-letni voznik audija A6 iz Srbije ustavil na odstavnem pasu in prižgal varnostne utripalke.

»Ko je vstopal v vozilo, je v isti smeri po desnem voznem pasu pripeljal 64-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom slovenskih registrskih oznak. Zaradi vožnje preblizu desnemu robu voznega pasu je trčil v 36-letnika, ki je bil ob odprtih vratih avtomobila. Ta je hudo poškodovan obležal pred vozilom,« sporočajo s PU Novo mesto. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, zaradi hudih poškodb je njegovo življenje ogroženo. Zoper 64-letnega voznika bodo podali ovadbo zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Nekaj dni prej, 19. julija, pa je 64-letni voznik avstrijskega BMW iz Bosne in Hercegovine zaradi okvare ustavil na pasu za počasna vozila. Na vozilu so bile prižgane varnostne utripalke, ovira je bila označena z varnostnim trikotnikom, voznik pa je bil pred avtom. A tedaj je v isti smeri pripeljal 38-letni voznik bosanskega tovornega vozila s priklopnikom in brez zaviranja treščil v zadnji del avta in ga več metrov potiskal pred seboj ob varnostni ograji. Ob trku je 64-letnika odbilo čez ograjo, kjer je obležal hudo poškodovan.

Voznika tovornjaka bodo ovadili. FOTO: PGE Krško

Čim prej za ograjo

Policisti opozarjajo, da je v primeru prometne nesreče na avtocesti kraj treba označiti oziroma zavarovati, pri tem pa je treba ravnati izjemno previdno. Prižgati je treba varnostne utripalke in postaviti varnostni trikotnik. Zelo pomembno je tudi, da voznik in potniki niso na vozišču, temveč si nadenejo odsevne brezrokavnike, so ves čas pozorni na lastno varnost in se čim prej umaknejo za varnostno ograjo. »O nesreči naj takoj obvestijo policiste na interventno številko 113 in počakajo na prihod interventnih služb,« dodajajo.

Zaradi čedalje gostejšega prometa na avtocestah in hitrih cestah se povečujejo možnosti za nastanek prometnih nesreč. Posledice teh so lahko še hujše, če intervencijska vozila ne morejo priti do mesta nesreče, zato ponovno opozarjajo vse voznike, da je treba v teh primerih vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za vožnjo intervencijskih vozil.