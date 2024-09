Trinajstletni učenec osmega razreda OŠ Loka Črnomelj je v sredo, 4. septembra, grozil svoji vrstnici in svoje grožnje podkrepil s fotografijo z orožjem, ki jo je objavil na družbenih omrežjih. Dogodek so na Policijski upravi Novo mesto potrdili, saj so se nanj takoj odzvali in v prisotnosti staršev opravili razgovor tudi z najstnikom. Policisti so opravili razgovore z najstnikom, ki je grozil, in njegovimi starši ter zasegli zračno puško, s katero se je fotografiral. Kot nam je pojasnil ravnatelj OŠ Loka Črnomelj Boštjan Papež, je eden od učencev na družbenih omrežjih opazil grožnje in fotog...