To je bil naklepni umor. Vedeli so, da je pri njenih 47 letih ne bi smeli cepiti s cepivom proizvajalca AstraZeneca. Medicinska sestra, ki ji je vbrizgala cepivo proti covidu, bi morala vedeti, da gre za nepreizkušeno cepivo, ki ima lahko stranske učinke. Medicinska sestra bi morala vložiti ugovor vesti in reči, da je ne bo cepila,« nam je začel tragično zgodbo, v kateri je izgubil svojo zunajzakonsko partnerico, pripovedovati 60-letni Mariborčan Mladen Letnik. Brez dlake na jeziku je nadaljeval: »Naj v prvi vrsti poudarim, da nisem anticepilec, a sem spremljal pandemijo, veliko pr...