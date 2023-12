Ob 11.35 je na južnem območju Jalovca v občini Bovec plaz zasul turnega smučarja. Gorski reševalci GRS Bovec in Kranjska gora so z dežurno ekipo GRS na Brniku poškodovanega smučarja oskrbeli in s pomočjo helikopterja Slovenske vojske prepeljali v SB Jesenice, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.