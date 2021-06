Planinki zdrsnilo na ozki potki, na pomoč helikopter

V soboto ob 9.34 so bili policisti obveščeni, da se je v bližini Poč (občina Cerkno) poškodovala 78-letna planinka. V poročilu PU Nova Gorica piše, da je hodila v večji skupini: »Na ozki stezi ji je zdrsnilo, skotalila se je devet metrov po strmem travnatem pobočju in se pri tem lažje poškodovala (poškodba glave). Pomoč so ji nudili reševalci GRS Tolmin in gasilci PGD Cerkno. S policijskim helikopterjem v spremstvu dežurne ekipe za reševanje v gorah z Brnika so jo prepeljali v ljubljanski klinični center.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: