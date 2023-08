91-letni Viktor zdrsnil s poti pri sestopu z Rudnice in padel v globino

Za legendarnega planinca in turnega smučarja je bil usoden sestop z Rudnice, 946 metrov visokega hriba med Spodnjo in Zgornjo Bohinjsko dolino.

V vseh letnih časih zelo priljubljena izletniška točka je bila skoraj vsakdanji sprehod tudi za Viktorja. Kljub častitljivi starosti je bil samo v tem letu na njej že več kot stokrat. Žal je bila prav njegova Rudnica zanj usodna.

Z Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) so sporočili, da je pri sestopu zdrsnil s poti in padel okoli 50 metrov v globino. Zgodilo se je na območju Široke police na poti z Rudnice do vasi Brod.

Posredovali sta GRS Bohinj in dežurna ekipa za reševanje v gorah s posadko helikopterja Letalske policijske enote. Njegovo truplo so s helikopterjem odpeljali v dolino.

FOTO: Janez Pikon

Navdušen turni smučar

Preden se je vsakodnevno odpravljal na Rudnico, je bil Viktor navdušen turni smučar. Še pred nekaj leti je rad vijugal po deviškem pršiču z bohinjske Rodice in je bil na njej tudi po 140-krat na leto.

Na planini Suha pod Rodico je imel leseno hiško in tam so bili vedno dobrodošli turni smučarji, ki jih je pogosto postregel s čajem ali šilcem žganjice.