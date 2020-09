Plačevali za lažno prijavo bivališča

REUTERS PICTURES Koliko je osumljenka zaslužila, še ugotavljajo. FOTO: Philippe Wojazer/Reuters

Ni plačevala prispevkov

Fiktivne prijave

Nepremičnine, v katerih so bili tujci začasno prijavljeni, sploh ne omogočajo prebivanja tolikšnemu številu ljudi in nimajo zadostne potrebne opreme (dovolj postelj, omar).

Kriminalisti so končali večmesečno preiskavo kaznivih dejanj s področja gospodarstva in začasnih prijav tujcev ter izpeljali več hišnih preiskav v Mariboru in okolici. Za prvoosumljeno, odgovorno osebo gospodarske družbe iz okolice Maribora je sodišče odredilo enomesečni pripor.Preiskavo so začeli na podlagi prijave stečajnega upravitelja družbe zaradi kaznivega dejanja oškodovanja upnikov. To je bilo v gospodarski družbi storjeno v letih 2016 in 2017 tako, da je bil eden od upnikov z več poplačili prednostno poplačan v višini okoli 80.000 evrov v škodo drugih upnikov, med katerimi sta največja Furs in Zpiz. Odgovorna oseba je poplačila izvajala z gotovinskimi nakazili na hrvaški transakcijski račun prednostno poplačanega upnika kljub vedenju, da družba ni zmožna poplačevati vseh zapadlih obveznosti, oziroma tudi ni izvedla ukrepov, ki jih v takšnem primeru nalaga zakon.Odgovorno osebo sumijo tudi kršitve temeljnih pravic delavcev, saj za 15 zaposlenih od 2015. do 2017. ni plačevala obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skupni višini okoli 14.000 evrov. Prav tako je po uvedbi stečaja v prvi gospodarski družbi kot zastopnica hrvaške gospodarske družbe v Republiki Sloveniji odprla podružnico hrvaške družbe in nanjo prenesla poslovanje prve gospodarske družbe iz Slovenije ter »prezaposlila« večji del zaposlenih, ki pa jim prav tako v obdobju od aprila 2018 do septembra 2019 ni plačevala obveznih prispevkov, tokrat v skupni višini okoli 13 tisočakov za deset zaposlenih.Kriminalisti so ugotovili tudi, da je ob pomoči dveh družinskih članov na treh različnih naslovih v okolici Maribora vse od 2018. na začasno prebivanje lažno prijavila več državljanov tretjih držav (BiH, Kosova, Srbije …), ki so začasno prijavo na območju Evropske unije potrebovali za opravljanje dela. Pristojni upravni enoti je prijavila 103 začasna bivališča in s tem storila kaznivo dejanje overitve lažne vsebine, njena družinska člana pa sta ji pomagala tako, da sta kot (so)lastnika nepremičnine podala soglasje za prijavo. V primeru tretjega naslova pa se je lažno predstavljala kot lastnica nepremičnine, da je lahko začasno prijavila večje število tujcev.»Glede 'začasno prijavljenih tujcev' oziroma njihovega bivanja v Republiki Sloveniji so kriminalisti ugotovili, da prijavljeni tujci nikoli niso prebivali na prej omenjenih naslovih, svojo 'začasno prijavo' pa so plačevali. Točnega zneska tako prejetih plačil med preiskavo do zdaj ni bilo mogoče ugotoviti,« pojasnjuje, predstavnik za stike z javnostjo mariborske policijske uprave. Dodaja, da je vzrok za to nedosegljivost tujcev, saj ti delajo po gradbiščih, njihove matične države pa ne odgovarjajo na zaprosila slovenske policije oziroma so tujci nedosegljivi tudi matičnim državam.Prvo osumljenko so kriminalisti prej že večkrat obravnavali zaradi kaznivih dejanj, povezanih z gospodarsko dejavnostjo družb, zoper njo tečejo tudi različni kazenski postopki. Kriminalisti so njo in enega družinskega člana ob začetku zaključne akcije pridržali, po izteku policijskega pridržanja pa so jo v skladu z usmeritvami okrožnega tožilstva v Mariboru s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Mariboru. Ta je na predlog tožilstva odredil enomesečni pripor zaradi ponovitvene nevarnosti.