Danes ob 8.36 je v naselju Depala vas, občina Domžale, zagorelo v otroški sobi stanovanjske hiše.

Posredovali so gasilci CZR Domžale in PGD Stob - Depala vas, ki so požar pogasili, odklopili elektriko in ožgan inventar odstranili iz objekta, poroča uprava za zaščito in reševanje.