Pijano kot čep odpeljali v bolnišnico

Imela je 1,76 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. FOTO: Arhiv

Neodgovorni ženski so odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njo podali obdolžilni predlog.

Celjske policiste je v torek poklicalo nekaj voznikov in opozorilo na negotovo vožnjo voznice osebnega vozila na avtocesti proti Celju. Okoli 19. ure so na območju Celja ustavili 46-letno voznico, preizkus z alkotestom je pokazal, da je imela 1,76 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka ali dobre tri promile in pol alkohola v krvi. Zaradi močne alkoholiziranosti so jo z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico.S tamkajšnje policijske uprave poročajo, da so neodgovorni ženski odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njo podali obdolžilni predlog. Čaka jo še 1200 evrov globe, kar je najmanj, kar jo je lahko doletelo. »V primeru prometne nesreče bi bile posledice dosti hujše, sploh na avtocesti, kjer so hitrosti visoke, gostota prometa pa velika,« opozarja, predstavnica za odnose z javnostmi na celjski policijski upravi.Raziskave namreč kažejo, da je pri enem promilu alkohola v krvi bistveno motena reakcija oči na svetlobo in da je bistveno zožen zorni kot, kar pomeni, da se težko prilagajamo svetlobnim spremembam in ne moremo pravočasno dojemati, kaj prihaja z naše leve in desne strani, kar je lahko še zlasti usodno v križiščih.Za polovico se zmanjšata tudi sposobnost ocenjevanja globine in pozornost, zaradi česar nismo sposobni voziti s primerno razdaljo. Naše reakcije so prepozne in napačne, na določene nevarnosti sploh nismo več sposobni reagirati. Zato pogosto pride do naletov.Prav tako se povečujeta reakcijski čas in čas ustavljanja, možnost udeležbe v prometni nesreči se pri promilu alkohola poveča za najmanj 25-krat. »Alkohol ne spada v promet, zato nikar ne vozite, če ste pili alkoholne pijače,« še opozarjajo na policiji.Voznik z 2,5 promilaPatrulja policijske postaje Gorišnica je v torek ob 0.50 na območju občine Cirkulane ustavila voznika golfa, ki nima vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistrirano vozilo, na katerem je bila nameščena registrska tablica, ki ne pripada temu vozilu. Registrsko tablico so mu s potrdilom odvzeli.Za nameček je preizkus alkoholiziranosti pokazal, da je imel 1,20 mg (okoli 2,50 promila) alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so mu nadaljnjo udeležbo v cestnem prometu preprečili z zasegom vozila, čaka ga tudi obdolžilni predlog pristojnemu sodišču. Za kršitve, ki jih je storil, je predpisana globa v skupni višini 2700 evrov.Novomeški policisti pa so med kontrolo prometa na Seidlovi cesti okoli 22. ure ustavili 38-letnega voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus; napihal je 0,81 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Ker je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so mu avto zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.