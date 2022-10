Pijani so se zaletavali: globoko pogledali v kozarec in povzročili prometno nesrečo

Tudi minuli konec tedna je na žalost minil v znamenju pijanih voznikov. O številnih, ki so pregloboko pogledali v kozarec in povzročili prometno nesrečo, so poročali s Policijske uprave Novo mesto. Tako je v petek nekaj po 16. uri počilo na cesti Novo mesto–Metlika pri odcepu za Dole. »Policisti PP Metlika so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 28-letni voznik osebnega avtomobila, ki je ob vključevanju z lokalne ceste odvzel prednost pred 31-letnim voznikom, ki je pravilno pripeljal po glavni cesti iz smeri Novega mesta,« je sporočila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica.

Povzročitelj, ki med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom, se je v nesreči huje poškodoval. Kazal je očitne znake alkoholiziranosti, vendar je opravljanje preizkusa odklonil, prav tako je odklonil strokovni pregled. »Policisti so še ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil,« je dodala Drenikova. Reševalci so povzročitelja in lažje poškodovanega 31-letnega voznika in potnika v drugem vozilu oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Sledi kazenska ovadba. Zvečer, okoli 20.30, se je zgodila prometna nesreča na avtocesti iz smeri Ljubljane pri izvozu za Mirno Peč, kjer je 26-letni voznik avta, ki ni vozil po sredini voznega pasu, trčil v drug avto. V nesreči ni bil nihče poškodovan, povzročitelj pa je imel v litru izdihanega zraka 0,55 miligrama alkohola.

V soboto okoli 21. ure je na parkirnem prostoru bencinskega servisa v Novem mestu 22-letni voznik iz Srbije z vozilom trčil v avtomobil 21-letnega voznika in ga poškodoval. Povzročitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,72 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in ga pridržali. Privedli ga bodo v postopek pred pristojno sodišče.

V nedeljo nekaj po 16. uri je na cesti v Srebrničah 40-letni voznik izgubil oblast nad vozilom, zapeljal prek nasprotnega smernega vozišča in trčil v pločnik. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,81 miligrama alkohola. Sevniški policisti pa so bili ob 19. uri obveščeni o prometni nesreči na cesti med Čanjem in Stržiščem. Tam je 51-letni voznik avta zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Lažje poškodovanega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka en miligram alkohola, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja in je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu.