Pijani so rogovilili

Pred enim od koprskih lokalov je Norvežan zmerjal gosta, zatem ga je udaril.

S tukajšnje policijske uprave so poročali, da so morali minuli konec tedna večkrat posredovati zaradi pregretih živcev, svoje pa je, kot je to običajno v tovrstnih primerih, odigral tudi alkohol. Tako je v noči na soboto v Hrpeljah moški ob 0.50 opit razbijal osebni avto. »Policisti so uporabili prisilna sredstva, da so ga umirili, zatem so mu odredili pridržanje. Nadaljujejo zbiranje obvestil v smeri potrditve suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja vozila, sledi mu tudi plačilni nalog zaradi kršitev zakona o javnem redu in miru,« je sporočila, tiskovna predstavnica Policijske uprave Koper.Isto noč, ob 4.56, so jih poklicali tudi pred lokal v Portorožu, kjer je varnostnik pospremil žensko iz lokala, ker se je sprla z gosti in razbijala v prostoru. »S 40-letnico so opravili razgovor, ker se ni umirila, v času postopka pa se je začela nedostojno vesti do mimoidočih in policistov in jih žalila, so ji odredili pridržanje. Bila je pod močnim vplivom alkohola, izdali so ji plačilni nalog po zakonu o zasebnem varovanju in zakonu o varstvu javnega reda in miru,« je povedala Anita Leskovec.V soboto ob 18.30 pa so intervenirali pred enim od koprskih lokalov, kjer je moški, državljan Norveške, zmerjal gosta, zatem pa ga je udaril. Kršenje je nadaljeval tudi ob prihodu patrulje, ni se odzval na ukaze policistov. Ker ni prenehal, so tudi zanj odredili pridržanje.